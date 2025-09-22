Urge impulsar medios de transporte sustentables en Michoacán: Gladyz Butanda

“El Día Mundial sin Automóviles nos sirve para recordar la importancia de impulsar el uso de medios de transporte sustentables que le abonen al cuidado del medio ambiente en nuestras ciudades”, enfatizó.

En este contexto, Gladyz Butanda remarcó que sólo un 2 por ciento de estudiantes y otro 5 por ciento de trabajadoras y trabajadores llegan a sus destinos utilizando la bicicleta; mientras que un 41 por ciento lo hace en vehículos particulares, situación por la cual resaltó la necesidad de promover la utilización de medios de transporte sustentables.

Finalmente, resaltó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad impulsa el Programa de Modernización del Transporte Público Colectivo en Uruapan, a través del cual se pretende promover el uso de camiones urbanos como primer medio de transporte, con una inversión de 250 millones de pesos para renovar 240 unidades.

BCT