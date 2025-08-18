Urge AguiturMex mitigar la gentrificación en Janitzio; no hay capacidad para la Noche de Muertos, dicen

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación de Guías de Turistas Certificados de México (AguiturMex) alertó sobre la gentrificación que se registra en la Isla de Janitzio durante la Noche de Muertos, toda vez que el lugar no tiene la capacidad para recibir a miles de turistas y visitantes durante el 01 y 02 de noviembre, precisó el vicepresidente, Gabriel Chávez Villa.
En conferencia de prensa, indicó que se trata de un tema polémico y que muchas zonas de Michoacán se están gentrificando, pero que la Noche de Muertos en la Isla de Janitzio es la de mayor preocupación.
En ese tenor, refirió que se buscan diversas comunidades en la ribera del Lago de Pátzcuaro para que los turistas vivan la experiencia de las tradiciones de Michoacán, además de que son zonas que tienen menos afluencia turística y mayor acercamiento con las comunidades.
Desde Santa Fe de la Laguna hasta la Isla Pacanda, dijo, son los lugares que se buscan para llevar a los turistas.
