Urge AguiturMex mitigar la gentrificación en Janitzio; no hay capacidad para la Noche de Muertos, dicen

Los guías de turistas buscan otras experiencias para que los turistas disfruten en la Noche de Ánimas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Asociación de Guías de Turistas Certificados de México (AguiturMex) alertó sobre la gentrificación que se registra en la Isla de Janitzio durante la Noche de Muertos, toda vez que el lugar no tiene la capacidad para recibir a miles de turistas y visitantes durante el 01 y 02 de noviembre, precisó el vicepresidente, Gabriel Chávez Villa.

En conferencia de prensa, indicó que se trata de un tema polémico y que muchas zonas de Michoacán se están gentrificando, pero que la Noche de Muertos en la Isla de Janitzio es la de mayor preocupación.

“Visitar Janitzio el 01 y 02 de noviembre es muy complejo. Nosotros tenemos que buscar otras alternativas para que los turistas vivan la experiencia bonita y vean lo mejor de la Noche de Ánimas, de la Noche de Muertos, pero también hay que hacérselas que sea placentero, con calidad y calidez, no duremos tres horas para tomar la lancha, por ejemplo”
En ese tenor, refirió que se buscan diversas comunidades en la ribera del Lago de Pátzcuaro para que los turistas vivan la experiencia de las tradiciones de Michoacán, además de que son zonas que tienen menos afluencia turística y mayor acercamiento con las comunidades.

Desde Santa Fe de la Laguna hasta la Isla Pacanda, dijo, son los lugares que se buscan para llevar a los turistas.

Resaltó que la gentrificación no es nueva y que se remonta al Cine de Oro Mexicano con la película de Maclovia, de los años 40, y que ha incrementado con las diversas películas de Disney donde se ven las ofrendas que se realizan a los difuntos.

