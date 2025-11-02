URANDÉN: "El Camino de las Ánimas", riqueza cultural e historia de la isla

En un ambiente místico donde la danza y la música se conjugan para llamar a las almas a revivir la historia prehispánica y mantener vivo el recurso de aquellos que se adelantaron.

El sonido del caracol y los rezos, marcaron la ruta sagrada... cada una de las canoas representó no solo el vivir de los comuneros, sino las danzas regionales y la música tradicional purépecha convertida en un solo andar, donde la caza del pato "Andagutakua" mostró de lo que se vivió un tiempo en la isla.

Urandén es el vivo recuerdo de dos puentes, donde aquellos que partieron siempre serán recordados por quienes en tierra los admiran con respeto y honor.