Urandén da inicio a la celebración de Noche de Muertos con la mágica iluminación de sus canales

“Los esperamos este primer fin de semana, del 24 al 26 de octubre, para que vivan esta experiencia. Música, danza, representaciones y los canales iluminados darán vida a este evento único”, recordó el titular de la Sectur.

Este incomparable momento en los Manantiales de Urandén se replicará también del 31 de octubre al 2 de noviembre. El 1 de noviembre se llevará a cabo un programa especial con la representación de la comunidad en canoas, dirigido a todo el turista y visitante nacional e internacional que se espera en el estado durante esta fecha.

Para atender la demanda, se realizarán tres presentaciones: a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas. Detalló que el 1 de noviembre también se desarrollará el Festival de Música Tradicional y Danzas en el parador turístico de Urandén, desde las 19:00 horas.