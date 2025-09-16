Michoacán reporta saldo blanco en festejos patrios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán registró saldo blanco durante el Grito de Independencia y las celebraciones realizadas en la mayoría de los municipios, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista, el mandatario estatal explicó que, en el caso de Morelia, se presentaron casi cuatro horas de intensa lluvia, lo cual no impidió la realización de las fiestas patrias.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, señaló que las festividades se llevaron a cabo en calma en 109 municipios. No obstante, en cuatro municipios se suspendieron por razones de seguridad, puntualizó el funcionario.

SHA