Designan a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció este domingo el nombramiento de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, como parte de un “relevo estratégico” en la consolidación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
“Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad”, expresó el mandatario en sus redes sociales.
Según explicó, la incorporación de Cruz Medina forma parte del esfuerzo por consolidar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en coordinación directa con el Gobierno de México y bajo la estrategia nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
José Antonio Cruz Medina cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Doctor Emilio Cárdenas y una maestría en Criminalística en el Instituto Azteca de Formación Empresarial.
Ha desempeñado diversos cargos de seguridad e inteligencia a nivel estatal y federal:
Fue Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal en la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
Ocupó el cargo de Subsecretario de Investigación Especializada en la misma Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Laboró como Director General de Operaciones Técnicas en la Policía Federal.
Se desempeñó como Comisionado en la Coordinación Nacional Antisecuestros.
Además, fue Coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad en la Fiscalía General del Estado de Baja California.
