Designan a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció este domingo el nombramiento de José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, como parte de un “relevo estratégico” en la consolidación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

“Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad”, expresó el mandatario en sus redes sociales.