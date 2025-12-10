Universidad Rosario Castellanos iniciará clases en Michoacán el 2 de marzo de 2026; aquí los detalles

De acuerdo con la funcionaria, el inicio académico en la entidad es resultado de la coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal, y se proyecta incorporar en una primera etapa a 800 estudiantes en siete licenciaturas y siete programas de posgrado, además de la oferta educativa en línea que estará abierta al público en general.

“El modelo académico es flexible, adaptable y centrado en las necesidades formativas del estudiante. Además, es una universidad completamente gratuita”, subrayó Herrera Márquez al hacer la invitación a sumarse a la matrícula de nuevo ingreso.