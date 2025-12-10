Universidad Rosario Castellanos iniciará clases en Michoacán el 2 de marzo de 2026; aquí los detalles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Nacional Rosario Castellanos comenzará operaciones en Michoacán a partir del 2 de marzo de 2026, con sedes en Zitácuaro, Zacapu y Gabriel Zamora (Múgica), informó Alma Herrera Márquez, directora general de la institución, durante la presentación de avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
De acuerdo con la funcionaria, el inicio académico en la entidad es resultado de la coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal, y se proyecta incorporar en una primera etapa a 800 estudiantes en siete licenciaturas y siete programas de posgrado, además de la oferta educativa en línea que estará abierta al público en general.
“El modelo académico es flexible, adaptable y centrado en las necesidades formativas del estudiante. Además, es una universidad completamente gratuita”, subrayó Herrera Márquez al hacer la invitación a sumarse a la matrícula de nuevo ingreso.
El proceso de admisión contempla las siguientes fechas clave:
– 15 de diciembre de 2025: Publicación de la convocatoria general
– 15 de diciembre al 6 de enero de 2026: Registro de aspirantes a licenciatura
– 9 de enero de 2026: Cierre de registro para aspirantes a posgrado
– 12 de enero de 2026: Publicación de registros y ubicación por carrera, grupo y unidad académica
– 15 de enero al 5 de febrero: Programa de ingreso universitario en las tres unidades académicas
– 16 al 18 de enero: Inscripciones de licenciatura
– 3 al 6 de febrero: Inscripciones de posgrado
– 2 de marzo de 2026: Inicio oficial del semestre escolar
Además de las clases, se prevé que durante los meses de enero y febrero se realicen actividades culturales y deportivas para recibir a los nuevos estudiantes en las sedes establecidas.
La Universidad Nacional Rosario Castellanos es un proyecto de educación pública con enfoque incluyente, fundado durante la administración de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y forma parte de los esfuerzos federales por ampliar la cobertura de educación superior en zonas con menor acceso.
Esta expansión educativa se suma a otras acciones del Plan Michoacán, como la implementación de becas, ciberbachilleratos y nuevos planteles tecnológicos en el estado.
rmr