Unidad Profesional de Huetamo arrancará en agosto de 2026: UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En agosto de 2026, la Unidad Profesional de Huetamo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) iniciará operaciones, aseguró el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, al informar que actualmente se inició con el análisis de las carreras que se ofertarán.

En entrevista para MiMorelia.com, indicó que se tiene un avance del 37 por ciento en la construcción de la unidad, la cual fortalecerá el programa académico de la Casa de Hidalgo y permitirá fortalecer y potenciar el desarrollo y la vocación de la región.

Especificó que se prevé que en próximas fechas se concluya el análisis para presentar el proyecto de la oferta educativa al Consejo Universitario para su aprobación, toda vez que se busca lanzar en febrero de 2026 el programa educativo en la convocatoria de admisión para el siguiente ciclo escolar, que arrancará en agosto.