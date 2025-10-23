Unidad Profesional de Huetamo arrancará en agosto de 2026: UMSNH

Michoacán

La Casa de Hidalgo está en el análisis de las carreras a ofertar en esta región de Tierra Caliente que beneficiará a Huetamo y municipios colindantes, además del estado de Guerrero
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En agosto de 2026, la Unidad Profesional de Huetamo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) iniciará operaciones, aseguró el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, al informar que actualmente se inició con el análisis de las carreras que se ofertarán.

En entrevista para MiMorelia.com, indicó que se tiene un avance del 37 por ciento en la construcción de la unidad, la cual fortalecerá el programa académico de la Casa de Hidalgo y permitirá fortalecer y potenciar el desarrollo y la vocación de la región.

Especificó que se prevé que en próximas fechas se concluya el análisis para presentar el proyecto de la oferta educativa al Consejo Universitario para su aprobación, toda vez que se busca lanzar en febrero de 2026 el programa educativo en la convocatoria de admisión para el siguiente ciclo escolar, que arrancará en agosto.

"Todas las Unidades Profesionales requieren de un recurso para su operación; las áreas de la Universidad Michoacana tendrán que hacer la planeación estratégica para precisamente arrancar operaciones en agosto del 26 de la Unidad Profesional de Huetamo"
refirió
Antonio Ramos Paz, secretario Académico de la UMSNH
Ramos Paz señaló que en Huetamo hay una alta demanda que no solo beneficiará a las y los jóvenes del municipio, sino también a aquellos lugares cercanos como San Lucas, Churumuco, Tiquicheo, Carácuaro, Nocupétaro y otros más del estado de Guerrero, como Ciudad Altamirano.

Esto, resaltó, permitirá que las y los estudiantes de lo que será la Unidad Profesional de Huetamo se queden y ejerzan en la región, toda vez que la calidad de los programas académicos es la misma que se ofrece en Morelia.

Es de mencionar que la vocación de Huetamo se manifiesta principalmente en tres áreas: enfocadas en la agricultura con el cultivo del melón en la ribera del Río Balsas; la artesanía, con la elaboración de sombreros, huaraches, orfebrería y alfarería; y la cultura y el turismo, con festividades, celebraciones religiosas y la reciente proyección de talentos locales en el ámbito de la moda.

