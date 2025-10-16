Unidad de Especialidades Médicas, pilar en la detección del cáncer de mama: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) cuenta con la Unidad de Especialidades Médicas dedicada al Cáncer de Mama (Uneme Dedicam), una institución fundamental para la detección oportuna de esta enfermedad en el estado.

La unidad opera bajo un modelo integral que prioriza la detección oportuna y el diagnóstico preciso. Este proceso se lleva a cabo mediante la toma de mastografía de tamizaje, dirigida a mujeres de 40 a 69 años, y se complementa con el ultrasonido mamario para observar y analizar cualquier cambio en los senos.

Finalmente, se realizan biopsias para la confirmación diagnóstica precisa en casos sospechosos. Esto asegura la referencia oportuna de las pacientes al Instituto Michoacano de Oncología, garantizando que reciban el tratamiento adecuado.

Desde su puesta en operación en el año 2014, la unidad ha realizado más de 120 mil mastografías, gracias a las cuales se ha logrado diagnosticar a mil 243 mujeres con cáncer de mama, brindándoles la oportunidad de acceder a tratamientos que incrementan significativamente sus posibilidades de supervivencia. En lo que va del año 2025, la Uneme Dedicam ha diagnosticado 118 nuevos casos.