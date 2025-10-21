Michoacán

UNICLA campus Apatzingán se retira del desfile cívico por seguridad

La decisión responde a los recientes hechos violentos en el municipio
También informaron que suspenden actividades; las clases y labores se reanudarán el viernes 24 de octubre
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un comunicado institucional emitido por el doctor Miguel Ángel Mondragón Raya, vicerrector de la Universidad Contemporánea de las Américas (UNICLA), se informó la suspensión oficial de la participación del campus Apatzingán en el tradicional desfile cívico, así como la interrupción de actividades académicas y administrativas durante los días 22 y 23 de octubre de 2025.

Esta determinación fue tomada en atención a los recientes acontecimientos en el municipio y tiene como objetivo salvaguardar la integridad física y emocional de toda su comunidad educativa.

En el documento, la universidad agradece “la comprensión, atención y respeto de toda la comunidad universitaria ante esta medida preventiva, que tiene como único propósito preservar el bienestar de todas y todos”.

La institución confirmó que las actividades se reanudarán con normalidad el viernes 24 de octubre.

