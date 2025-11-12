Unión de artesanos michoacanos respalda el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Casart

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa de las Artesanías de Michoacán informa que la Unión Estatal de Artesanos de Michoacán (Uneamich) expresó su total respaldo al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en coordinación con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para fortalecer la armonía social y el bienestar de las familias.

María Emilia Reyes Oseguera, presidenta de la Uneamich, reconoció el esfuerzo de los gobiernos federal y estatal para trazar una ruta de esperanza y reconstrucción que también alcance el corazón de las comunidades artesanas, ya que la paz y la justicia son pilares fundamentales para que las y los artesanos puedan desarrollar su trabajo con libertad, seguridad y dignidad.

“El respaldo de las y los artesanos michoacanos a este Plan refleja el compromiso con el desarrollo integral del estado, pues el arte popular es una expresión viva de la identidad michoacana que, al fortalecer la justicia social, se fortalecen también los valores comunitarios que dan origen a cada pieza artesanal”, señaló.

Asimismo, destacó que la Uneamich refrenda su disposición a colaborar con las autoridades estatales en acciones que promuevan la paz, la inclusión y el bienestar de las personas artesanas, porque están convencidas de que un Michoacán con justicia es también un lugar donde las artesanas y artesanos pueden vivir mejor, vender mejor y soñar con un futuro más próspero.

La representante del sector artesanal, hizo un llamado a la unidad y al trabajo conjunto para consolidar un estado donde la cultura, la creatividad y la paz, caminen de la mano. “El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no solo representa una política pública, sino una oportunidad para tejer esperanza y dignidad con los hilos de nuestra historia”, concluyó.

RYE-