UNESCO decidirá en junio si Pátzcuaro será Patrimonio Mundial por su memoria y riqueza cultural

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En junio, la UNESCO podría determinar si Pátzcuaro se convierte en Patrimonio Mundial como Sitio de Memoria Humanística y Confluencia Cultural; los trabajos continúan por los tres órdenes de gobierno y el Ayuntamiento fortalecerá las acciones para concretar este reconocimiento.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el alcalde, Julio Alberto Arreola Vázquez, refirió que el municipio tiene varias acciones que realizar y que van de la mano con los gobiernos federal y estatal.

En tanto, dijo, se logró la reubicación y reordenamiento comercial de aquellos que hoy tienen un espacio en el nuevo mercado Vasco de Quiroga, además de fortalecer la historia y cultura del municipio para demostrar que Pátzcuaro es merecedor de este nombramiento.