UNESCO decidirá en junio si Pátzcuaro será Patrimonio Mundial por su memoria y riqueza cultural

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En junio, la UNESCO podría determinar si Pátzcuaro se convierte en Patrimonio Mundial como Sitio de Memoria Humanística y Confluencia Cultural; los trabajos continúan por los tres órdenes de gobierno y el Ayuntamiento fortalecerá las acciones para concretar este reconocimiento.
En entrevista para MIMORELIA.COM, el alcalde, Julio Alberto Arreola Vázquez, refirió que el municipio tiene varias acciones que realizar y que van de la mano con los gobiernos federal y estatal.
En tanto, dijo, se logró la reubicación y reordenamiento comercial de aquellos que hoy tienen un espacio en el nuevo mercado Vasco de Quiroga, además de fortalecer la historia y cultura del municipio para demostrar que Pátzcuaro es merecedor de este nombramiento.
Y es que la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, Josefina Rodríguez Zamora, refirió que son dos obras las que ayudarán a fortalecer el expediente que se tiene ante la UNESCO, tales como el cableado subterráneo en un polígono del Centro de Pátzcuaro, así como la rehabilitación del antiguo Colegio Jesuita.
En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán (Secum), Tamara Sosa Alanís, refirió que la siguiente votación en la UNESCO es en junio próximo, donde se determinará si Pátzcuaro es Patrimonio de la Humanidad o, en su caso, se deberá esperar un año más.
Refirió que con el Ayuntamiento de Pátzcuaro se están viendo diversas acciones, principalmente en historia, cultura y tradiciones, para fortalecer el expediente.
