Una Navidad con preocupaciones por nuestros pacientes: Familiares

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Llegó la Navidad y sus vísperas de Año Nuevo, pero en esta ocasión familias michoacanas no se pudieron reunir para disfrutar en armonía y paz estas celebraciones, pues tocó el mal momento de pasar una noche de incertidumbre al saber que la salud de sus familiares internados en un hospital podría empeorar.

En charla para MiMorelia.com, familiares de niños internados en el Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos”, mencionaron que con esta temporada de frentes fríos aumentaron los padecimientos de neumonía.

Tal es el caso del padre de familia, Antonio de Jesús Arellano, quien tiene hospitalizada a su hija de tan sólo cuatro meses de edad; “No importa que sea Navidad, no me importan la fechas yo solo quiero estar con mi pequeña, tiene tres meses hospitalizada con neumonía y aún no la pueden dar de alta”, aseguró.

“Mi hermana está enferma y la tuvieron que trasladar de emergencia desde ayer, la trajeron en helicóptero desde La Ruana; nosotros somos de Guerrero pero estábamos trabajando ahí”, indicó Martín Francisco Pascual, muy preocupado, pues su consanguínea está en un delicado estado por neumonía.