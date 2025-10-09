Una mujer será gobernadora: Gaby Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gaby Molina consideró que la aprobación, por parte del Congreso del Estado de Michoacán, de la Minuta Número 179, mediante la cual se incorpora el término gobernadora a la Constitución Política de Michoacán, representa el reconocimiento de que una mujer puede ser titular del Poder Ejecutivo.

La Secretaría de Educación en Michoacán explicó que poder decir gobernadora, con “A”, no obedece a razones lingüísticas ni a un término jurídico, sino a una lucha por un principio de paridad que está por lograrse.