Una mujer será gobernadora: Gaby Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gaby Molina consideró que la aprobación, por parte del Congreso del Estado de Michoacán, de la Minuta Número 179, mediante la cual se incorpora el término gobernadora a la Constitución Política de Michoacán, representa el reconocimiento de que una mujer puede ser titular del Poder Ejecutivo.

La Secretaría de Educación en Michoacán explicó que poder decir gobernadora, con “A”, no obedece a razones lingüísticas ni a un término jurídico, sino a una lucha por un principio de paridad que está por lograrse.

Detalló que lo que no se nombra no existe, y que el poder nombrar con “A” significa la posibilidad y el reconocimiento expreso de que, después de 200 años, sea una mujer quien esté al frente del Ejecutivo.

Molina dijo estar segura de que las michoacanas y los michoacanos están preparados para que sea una mujer quien encabece el gobierno estatal, y que así lo han expresado a través de encuestas que reflejan la preferencia ciudadana de que una mujer sea la próxima gobernadora.
