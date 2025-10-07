Una Fiscalía más humana se construye con la gente: Torres Piña

En su mensaje de bienvenida, Adriana Villicaña Martínez, directora de la UNIVA Zamora-Jacona y consejera ciudadana de la FGE, reconoció el valor de este ejercicio que da voz a la comunidad estudiantil y académica. “Quien calla ante la injusticia se convierte en cómplice de ella”, expresó al invitar a las y los asistentes a participar activamente en la construcción de una Fiscalía que escuche y responda con transparencia.

A su vez, los presidentes municipales de Zamora, Carlos Alberto Soto Delgado, y Jacona, Isidoro Mosqueda Estrada, refrendaron su compromiso de trabajar de la mano con la FGE para fortalecer la procuración de justicia. Celebraron, además, la próxima apertura de una agencia del Ministerio Público en Jacona, un paso que simboliza el acercamiento de la justicia a la ciudadanía.

El encuentro también contó con la participación de representantes de comunidades originarias, quienes aportaron propuestas para garantizar una atención más justa e incluyente, solicitando la presencia de intérpretes, traductores y personal especializado que facilite la presentación de denuncias en idioma purépecha. Estuvieron presentes representantes de Santiago Azajo, Ichán, Huáncito, Carapan, La Cantera, Tarecuato, entre otras comunidades.

En el foro también estuvieron presentes el diputado local José Antonio Salas Valencia, la magistrada penal Laura Elena Alanís García, así como presidentas y presidentes municipales de la región, quienes coincidieron en que el Plan de Persecución de Delitos será una herramienta clave para fortalecer la justicia y devolver la confianza a la sociedad michoacana.