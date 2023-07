Un total de 4 mil puestos existen en Morelia en la vía pública

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En todo Morelia (casi mil colonias), en la vía pública hay 4 mil puestos que ofertan diversas cosas, entre ellos alimentos, el 90 por ciento de ellos no estaba registrado, se decía que había 480, informó Marco Antonio Garibay González, director de Plazas y Mercados de Morelia.

Luego de diversos recorridos se detectó que había muchos más, por ejemplo, en la Colonia Obrera hay un negocio de hamburguesas que no estaban en el padrón y tienen más de 30 años vendiendo.

Actualmente pagan por el uso de la vía pública, cumplen con la Ley de Ingresos y “obviamente tienen su tolerancia”. Pagan $7.50 pesos por metro cuadrado.

Por otra parte, dijo que se concluyó un programa de regularización de tianguis, antes había un registro de 285 tianguis y hoy son 178, el cambio fue desaparecer los que no estaban autorizados.

Y es que antes “por no tener problemas dejaban poner más puestos, lo que hicimos fue quitar a los que no están reconocidos en una tolerancia, porque un tianguis para que se instale no es una decisión unitaria del gobierno, se consulta a la ciudadanía y al comercio” para evitar problemas.

Así mismo informó que se está en diálogo permanente con los dirigentes y se pone especial atención a las tenencias, y que no se han autorizado tianguis nuevos.

