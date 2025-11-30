Un rincón de devoción: Laguna Larga recibe réplica de la Basílica de Guadalupe

La jornada comenzó desde muy temprano, con una peregrinación espiritual que partió a las 6:30 de la mañana desde la Parroquia de San Pedro Jacuaro. Entre rezos, cantos y flores, decenas de fieles caminaron por caminos rurales y senderos naturales, en un acto cargado de simbolismo y devoción a la Morenita del Tepeyac.

Durante el recorrido, líderes religiosos destacaron el llamado del Papa Francisco a ser "peregrinos de la esperanza", y recordaron que caminar juntos también es una forma de escuchar a Dios y fortalecer la comunidad. La presencia de la imagen de Santa María de Guadalupe fue el centro espiritual de la caminata, vista como una guía de amor y fe.

A las 10:30 de la mañana, los peregrinos llegaron a Laguna Larga, donde se dio un breve receso antes de que a las 12:00 en punto sonaran las campanas que marcaron el inicio de la Sagrada Eucaristía.