Un rincón de devoción: Laguna Larga recibe réplica de la Basílica de Guadalupe

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad de San Pedro Jacuaro y fieles de diversas localidades vivieron el pasado 29 de noviembre un día cargado de fe, esperanza y unión, al inaugurarse la réplica de la Basílica de Santa María de Guadalupe en Laguna Larga, en la región de Los Azufres.
La jornada comenzó desde muy temprano, con una peregrinación espiritual que partió a las 6:30 de la mañana desde la Parroquia de San Pedro Jacuaro. Entre rezos, cantos y flores, decenas de fieles caminaron por caminos rurales y senderos naturales, en un acto cargado de simbolismo y devoción a la Morenita del Tepeyac.
Durante el recorrido, líderes religiosos destacaron el llamado del Papa Francisco a ser "peregrinos de la esperanza", y recordaron que caminar juntos también es una forma de escuchar a Dios y fortalecer la comunidad. La presencia de la imagen de Santa María de Guadalupe fue el centro espiritual de la caminata, vista como una guía de amor y fe.
A las 10:30 de la mañana, los peregrinos llegaron a Laguna Larga, donde se dio un breve receso antes de que a las 12:00 en punto sonaran las campanas que marcaron el inicio de la Sagrada Eucaristía.
Durante la misa, se recordó que la fe guadalupana ha sido históricamente un símbolo de resistencia, esperanza y unidad en México. En este sentido, la nueva réplica de la Basílica busca ser un santuario de encuentro y oración, abierto para todos aquellos que deseen tener un momento de reflexión espiritual, sin necesidad de viajar hasta la Ciudad de México.
