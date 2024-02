Un pueblo organizado, participativo y consciente no da cabida a la corrupción: Movimiento Antorchista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “En Tecomatlán no existe la corrupción y no porque haya un moderno mesías que pregone, que se inmola en la pobreza para ejemplo de todos, sino porque existe un pueblo organizado y consciente, que participa en todo y supervisa siempre todo y, por tanto, quienes han sido autoridad no se fueron a vivir a Europa ni a Estados Unidos, sino que se han reincorporado a sus modestas labores de activistas y ciudadanos”, afirmó el líder en Michoacán del Movimiento Antorchista, Omar Carreón Abud.

En su mensaje, a través de las redes sociales, Carreón Abud puso de ejemplo la estabilidad y los avances que se han alcanzado en Tecomatlán, Puebla, gracias a la organización que desde hace 50 años ha prevalecido a través del Movimiento Antorchista.

“Tecomatlán, en Puebla, vive en paz y tiene un progreso material y espiritual muy poco común en el país (...) No es el resultado de la buena suerte, sino que existe una comunidad mayoritariamente organizada en torno a un ambicioso programa de progreso social que vigila estrechamente en colectivo sus avances, obstáculos y retrocesos, reuniéndose cada mes sin falta en asamblea”, explicó el líder del movimiento, tras recordar que todas las obras, servicios y avances alcanzados con la lucha de todos son para todos.