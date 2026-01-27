Un préstamo, el móvil del asesinato de familia de intérpretes: FGE

Inclusive, destacó que con las entrevistas realizadas de ha descartado que el crimen organizado esté vinculado en los hechos e, inclusive, su profesión como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

Por lo que precisó que el móvil se dio por un tema de préstamos entre familiares. Sin embargo, no dio más detalles, debido a que la investigación sigue y se espera que en la audiencia del 30 de enero próximo se amplíen más datos del por qué fueron asesinados Víctor, Anayeli y Megan, su pequeña hija de 12 años.

Respecto a las fichas de desaparición, Torres Piña especificó que fue la familia quien pidió el tema al momento de interponer la denuncia.

“Familiares de Anayeli, de Víctor y de su hija menor fueron a presentar estas denuncias por desaparición e insistieron en la no autorización de la difusión de las cédulas de búsqueda, de la cual nosotros somos muy respetuoso de esos planteamientos de los propios familiares”, refirió.

A pregunta expresa de los medios de comunicación si está decisión pudo afectar en su localización oportuna, Torres Piña enfatizó que desde que se dio la denuncia, la Fiscalía General del Estado no fue omisa en la búsqueda y se implementaron los protocolos correspondientes.

“Hay un protocolo de actuación, pero cuando las familias piden que no se difundan, a veces es porque pueden correr un riesgo unas y otro. Nosotros siempre hemos respetado esto, no es el único caso y han sido varios, además de que pues fueron encontrados ese mismo día. Ellos presentaron la denuncia a las 0:37 minutos y oficialmente se hace el reconocimiento de estos tres cuerpos a las 12:00 horas de este mismo día”, dijo.