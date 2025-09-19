Un Poder Judicial eficiente y transparente, la meta: Gama Coria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la consigna de ser parte de un nuevo Poder Judicial más humano, independiente, honesto y eficiente, el Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Órgano de Administración Judicial Hugo Alberto Gama Coria se reunió con el personal administrativo de la institución para conocerlos e invitarles a redoblar esfuerzos, a fin de consolidar el compromiso institucional y fortalecer el trabajo en beneficio de la ciudadanía.

De igual forma, presentó a los nuevos directores administrativos, destacando su experiencia y profesionalismo: en la Dirección Administrativa, Alan Juan Rodríguez Manríquez; en la Dirección de Planeación Institucional, Vanessa Mirelle Ayala García; y en el Fondo Auxiliar, María Fernanda Herrejón Orozco, perfiles que cuentan con una amplia trayectoria en sus respectivas áreas, lo que permitirá alcanzar los objetivos del nuevo Poder Judicial.

El Contador Público e Ingeniero en Gestión Empresarial, Alan Juan Rodríguez Manríquez, cuenta con experiencia en la administración pública y se ha caracterizado por su capacidad para impulsar reformas administrativas, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público. En más de 10 años de carrera se ha desempeñado como Coordinador de Recursos Financieros del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa, Jefe de Departamento de Recursos Financieros, Humanos y Materiales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y Encargado de Contabilidad de la extinta Junta de Caminos.

Vanessa Mirelle Ayala García es Licenciada en Informática Administrativa y cuenta con estudios de Maestría en Ciencia de Datos; hasta hace unos días se desempeñó como Delegada Administrativa en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán y estará a cargo del diseño, coordinación y evaluación de las políticas institucionales en materia de planeación estratégica, así como de impulsar acciones de mejora regulatoria orientadas a la eficiencia, simplificación y calidad en la gestión judicial y administrativa del Poder Judicial.

El Fondo Auxiliar será dirigido por la Licenciada en Administración María Fernanda Herrejón Orozco, quien se ha desempeñado como Coordinadora Auxiliar de la Secretaría Administrativa en el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado, Coordinadora de Recursos Humanos del Tribunal de Justicia Administrativa y Subdirectora de Enlace Administrativo en la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Durante la reunión, el Magistrado Presidente estuvo acompañado por los Magistrados de la Región Morelia, Enock Iván Barragán Estrada, Josceline Infante Esquivel, José María Cázares Rosales y Gabriela Manzo Ortiz, así como Katia Montserrat Figueroa Cervantes, Secretaria Ejecutiva del Órgano de Administración Judicial.

SHA