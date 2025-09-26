Un Poder Judicial de puertas abiertas para todas y todos los michoacanos: Hugo Alberto Gama Coria

“Cuidaremos la toga como se cuida a un recién nacido. No la habremos de manchar y eso lo haremos en nuestro actuar todos los días, en cada acuerdo que firmamos, en cada acuerdo que emitimos y en cada sentencia que dictamos.”

Por su parte, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que la apertura de estas Salas constituye un hito en la historia del Poder Judicial, destacando que su nueva integración permitirá consolidar una institución más cercana a la gente, sensible a sus necesidades y comprometida con garantizar el acceso a la justicia. Subrayó que la descentralización de la segunda instancia representa también un acto de responsabilidad social.

En el evento se contó con la presencia del secretario de Gobierno, Raul Zepeda Villaseñor; el presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo; la diputada federal, Guadalupe Mendoza Arias; el diputado local, Carlos Bautista Tafolla; magistrados y magistradas integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, integrantes del Órgano de Administración Judicial, juezas, jueces, integrantes de barras y colegios de abogados.

RYE