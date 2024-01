Un paso hacia adelante, decreto que promueve creación de clínicas veterinarias públicas: especialista

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la óptica del movimiento animalista, la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a través del cual se promueve la creación de clínicas veterinarias públicas, representa un paso hacia adelante ya que se garantizará un servicio público y universal, aseguró el abogado Carlos Maya del Colectivo Animalistas en Michoacán.

El especialista señaló que se trata de un servicio necesario ante el maltrato animal que en muchos casos se da principalmente por omisión, ya que las personas no tienen a los animales en el espacio adecuado ni con suficiente alimento o no les dan servicios médicos veterinarios. Muchos de estos casos, reconoció, se deben a que no cuentan con los recursos suficientes para poder atender de manera adecuada a los animalitos.

Lo anterior lo señaló en entrevista con Mario Hernández para Fórmula Noticias Michoacán, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 horas por el 105.1 de FM, en donde reconoció que la parte negativa de esta reforma tiene que ver con el tema del presupuesto.

"El presupuesto siempre es un problema y por supuesto que además los animales quedan en segundo plano, lo hemos vivido con los centros de atención animal de los municipios en donde el presupuesto más pequeño siempre es para los municipios y para temas de servicios públicos como panteones, recolección de basura, pareciera que los tenemos en ese mismo bloque, en esas mismas secretarías como si se trataran de lo mismo", afirmó.