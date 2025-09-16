Un México posible se construye con progreso e ideales: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para construir un país con progreso, es necesario avanzar con los ideales que forjaron las heroínas y héroes de la Independencia de México, resaltó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, quien fue la oradora oficial de la ceremonia cívica conmemorativa del 115 aniversario del inicio de la Independencia Nacional.

Desde la explanada del IMSS en Michoacán, la funcionaria indicó que siempre se debe valorar el esfuerzo de los insurgentes, quienes hicieron posible un país libre y soberano.

Retomar los principios e ideales que motivaron al movimiento independentista, subrayó, permitirá construir un mejor país para todas y todos.

“Que el amor se convierta en un compromiso permanente para construir el país que queremos, un México soberano y respetado, justo y equitativo, en el que las mujeres tengan el reconocimiento en la historia y en la vida pública de la nación”, expresó.

SHA