Un lesionado tras pelea en gasolinera de la Tenencia de Antúnez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una pelea protagonizada por dos hombres en aparente estado de ebriedad movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad, luego de que uno de los involucrados resultara lesionado durante una riña ocurrida en una gasolinera de la Tenencia de Antúnez en Parácuaro.

De acuerdo con información proporcionada por la Policía, el altercado se registró en la estación de servicio ubicada en la zona conocida como Piedra Parada, donde uno de los participantes sufrió una lesión en la cabeza tras ser agredido, presuntamente con un objeto contundente.

Posteriormente, una ambulancia de emergencias básicas del municipio de Parácuaro trasladó al herido al área de urgencias del Hospital General de Apatzingán para su valoración y atención médica.

El lesionado fue identificado como Efraín, de 33 años de edad, vecino de la Tenencia de Antúnez, quien presentó un golpe considerable en la cabeza, aparentemente ocasionado por un tubo durante la confrontación.

Su estado de salud fue reportado como estable.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y dieron inicio a las actuaciones legales necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido.

BCT