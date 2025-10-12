¿Un invierno diferente en Michoacán? El fenómeno La Niña alteraría los patrones climáticos, pronostican

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fenómeno de La Niña ha regresado al Pacífico y, aunque su intensidad es débil, los meteorólogos advierten que influirá en el comportamiento del invierno 2025‑2026 en México. En Michoacán, eso no significa que cambiará quién tiene frío y quién no —lo sabemos: en las sierras siempre baja la temperatura, mientras que en la Tierra Caliente sigue haciendo calor—. Lo que sí cambiaría son los matices, la intensidad de los frentes fríos, las lluvias fuera de temporada y los contrastes térmicos, haciendo de este un invierno menos predecible que otros.

De acuerdo con Meteored.mx, La Niña altera la circulación atmosférica global. En nuestro país, tiende a reducir la frecuencia de los frentes fríos, pero cuando llegan, lo hacen con mayor fuerza. En Michoacán, eso podría traducirse en menos oleadas de frío, pero con heladas más intensas en zonas altas como Pátzcuaro, Uruapan, la Meseta Purépecha o Zitácuaro. También se prevé que haya mayor variación térmica durante el día, es decir, amaneceres fríos y tardes templadas o cálidas, incluso en regiones tradicionalmente frías.