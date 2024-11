Un hecho aislado, el secuestro de empresario en Pátzcuaro: diputado Antonio Mendoza

El legislador de Morena y representante del distrito 15 con cabecera en Pátzcuaro aseguró que en la ciudad no es frecuente que se den hechos de violencia de ese tipo y, por el contrario, en el municipio las y los habitantes viven con tranquilidad, por ello insistió que se trató de un "hecho aislado".

"Teníamos mucho tiempo que no se presentaba una circunstancia de esta naturaleza, estamos preocupados por lo que sucedió, pero es un hecho aislado, no ha venido ocurriendo ese tipo de hechos en el distrito, sobre todo en Pátzcuaro, lamentablemente ocurrió esta vez, es un hecho aislado. Cotidianamente sigue la armonía, la paz, la tranquilidad, es un pueblo mágico y esperemos que todo siga normal y ya no pasen este tipo de situación", dijo.

Mendoza Torres negó que el secuestro y posterior liberación del empresario inhiba el turismo en el Pueblo Mágico y justició que ocurrió en una tenencia a las afueras de Pátzcuaro y no en la cabecera.

"No creo que se inhiba el turismo y espero que no sea así, fue un hecho a las afueras de Pátzcuaro en una tenencia pero es un hecho aislado, afortunadamente no había ocurrido una situación como esta durante mucho tiempo. Pátzcuaro genera una gran perspectiva de poderla visitar para los turistas y vamos a seguir igual", apuntó.

Por último, el morenista manifestó que la localización de Tariácuri Hernández es reflejo de la responsabilidad, eficacia, coordinación e inteligencia por parte de las fuerzas policiacas locales y la Guardia Nacional.

rmr