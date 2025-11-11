UMSNH vive una consolidación histórica en su calidad educativa; Yarabí Ávila inaugura III Foro de Pares Evaluadores

Lo anterior, dijo, mina la confianza y pervierte la misión de una universidad pública, “ojalá que estos elementos que yo acabo de mencionar sólo sean un dicho y que no los veamos en la realidad”. Al respecto, hizo una invitación a trabajar con honestidad, con ética y a tener siempre presente la mejora continua, así como a poner todo el empeño en cada proceso de acreditación para seguir logrando una excelente evaluación.

Al inaugurar el evento, el director general del COPAES, Alejandro Miranda Ayala, manifestó su gratitud por estar en una Universidad, que dijo, es clave para la transformación de diversas problemáticas que hoy aquejan a la entidad como reflejo de todo un país. “Creo profundamente que las universidades tienen este papel salvador, transformador, creador, y dar dos factores fundamentales, conocimiento y esperanza y esto es lo que venimos a celebrar aquí con todos ustedes”.

Por su parte, la presidenta del COMIQQ, María Elena Barrera, puntualizó que actualmente la evaluación externa se orienta hacia un cambio de paradigma más humano, menos punitivo pero con la misma fortaleza para procurar la mejora continua de las instituciones y buscando que las y los estudiantes se vean beneficiados por todos los esfuerzos que hace cada institución en busca de la acreditación de sus programas.