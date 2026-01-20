UMSNH requiere más de 5 mmdp para el 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El recurso que tiene etiquetado la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para este 2026 es insuficiente; de acuerdo al tesorero, Enrique Eduardo Román García, reconoció que se requieren 5 mil 350 millones de pesos para poder cubrir nóminas, prestaciones, bonos, operatividad y adeudos que se tienen.
Reconoció que desde el Gobierno Federal ha habido una reducción por parte del convenio que se realiza año con año, por lo que el adeudo de pago de marcha es inviable.
