UMSNH reconoce trayectoria de la licenciada Guadalupe Morales, ejemplo de entrega y compromiso con la educación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reconoce la destacada trayectoria de la licenciada María Guadalupe Morales Ledesma, quien a lo largo de su vida demostró su compromiso con la educación y la justicia.

La rectora Yarabí Ávila González manifestó que la dedicación, sabiduría y calidad humana de la catedrática nicolaita deja una huella imborrable en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. “Su pasión por la enseñanza, su amor por la Universidad, su compromiso con la justicia y su ejemplo profesional y como persona seguirán inspirando a generaciones enteras y sobre todo a nosotras las mujeres quienes siempre la admiramos”, afirmó.

Este lunes 24 de noviembre, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizará un homenaje póstumo a la abogada nicolaita, el cual se llevará a cabo a las 10:00 horas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.