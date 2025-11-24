Michoacán

UMSNH reconoce disposición del SPUM para seguir construyendo mejores condiciones laborales para el gremio

La casa de estudios reitera que la apertura al diálogo seguirá siendo el sello de la administración de la rectora Yarabí Ávila
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reconoce la disposición del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) para trabajar en conjunto y seguir construyendo mejores condiciones laborales para el gremio. 

La Máxima Casa de Estudios reitera que la apertura al diálogo es y seguirá siendo el sello de la administración que encabeza la rectora Yarabí Ávila González, quien ha manifestado la decisión de implementar acciones para hacer justicia a la planta docente, como es el caso del Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico. 

Tras darse a conocer los resultados de la votación para el emplazamiento a huelga por parte del SPUM, quienes en su gran mayoría optaron por la prórroga, la UMSNH agradece el voto de confianza, refrendando que se continuarán buscando los canales que beneficien a las y los profesores, personal administrativo y a las alumnas y alumnos, que son la razón de ser de la institución.

