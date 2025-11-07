UMSNH reafirma compromiso con los principios éticos; inauguran 1er Coloquio Nacional de Ética y Bioética

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “La Universidad Michoacana sostiene un principio irrenunciable, el conocimiento debe servir para transformar la vida de las personas, por ello la ética y la bioética no son asignaturas para memorizar sino competencias para vivir, no se enseña únicamente en las aulas sino en cada decisión institucional, en cada política pública que se construye desde la investigación y en cada interacción con nuestra comunidad universitaria”, afirmó la contralora de la casa de estudios, Andrea Farías Olvera, al acudir en representación de la rectora Yarabí Ávila González a la inauguración del 1er Coloquio Nacional de Ética y Bioética y la 18a Reunión Nacional de Comisiones Estatales de Bioética.

Indicó que para la UMSNH, una institución con más de un siglo de historia y profundas raíces humanistas, participar en este encuentro no es un acto protocolario sino una reafirmación de su esencia y de sus valores, tras referir que “la bioética nos recuerda que la vida no se mide en indicadores sino en dignidad, la ciencia no puede estar desvinculada de la conciencia, el progreso es auténtico sólo cuando es humano”.