UMSNH, primera “Universidad Dorada”; administración de Yarabí Ávila se suma a la lucha contra el cáncer infantil

La rectora Yarabí Ávila destacó la labor que realiza la Asociación, así como la disposición de la comunidad universitaria para participar, y de manera especial a las Embajadoras y Embajadores de la Esperanza quienes formaron parte de la campaña de donación de sangre. “Es aquí donde ese humanista por siempre se hace realidad, en aquellas palabras que las convertimos en acciones para beneficio de otros”.

De igual forma, refrendó que la UMSNH continuará trabajando de la mano con AMANC en torno a esta noble causa.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, David Gutiérrez, destacó la relevancia del convenio signado con la Universidad Michoacana, al referir que es el de mayor importancia a nivel académico y social que ha tenido la organización.