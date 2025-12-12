UMSNH llega a todos los rincones con la extensión del Tianguis de la Ciencia; visita AMANC

Al respecto, la jefa del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la UMSNH, Nandini Barbosa Cendejas, detalló que a través de la extensión del Tianguis de la Ciencia se busca fomentar una vinculación con los distintos sectores de la sociedad.

Comentó que en esta ocasión la casa de estudios visitó AMANC, instancia con la que la Universidad ha venido trabajando en diversas vertientes durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila. “En la Universidad Michoacana consideramos que la educación es un derecho de todas y de todos y el objetivo en particular de esta feria científica con AMANC es porque tenemos un sector vulnerable, a veces para los niños que están en tratamiento les es difícil acudir a este tipo de actividades y abrimos este espacio para acercárselas”.

La funcionaria nicolaita compartió que además se invitó a estudiantes de escuelas primarias aledañas a las instalaciones de AMANC, de esta manera indicó que, también se vive un proceso de sensibilización, “que todos estemos enterados de qué es lo que está haciendo la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer y de qué manera podemos apoyarla”.