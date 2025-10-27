UMSNH impulsa una política de vinculación, cooperación y proyección global; Yarabí Ávila signa carta intención con AOMA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Ampliar el campo de acción científico y tecnológico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), generar nuevas oportunidades para los cuerpos académicos, para investigadoras, investigadores y para el alumnado en forma global y fortalecer la transferencia de conocimiento hacia los sectores productivos y sociales del estado son algunos de los objetivos de la carta intención de vinculación signada por la rectora Yarabí Ávila González y por el presidente de Avocado Oil Manufacturers Association (AOMA), Enrique García Gavira.

Con la presencia de integrantes del gabinete legal, directoras y directores de facultades e institutos de la casa de estudios se llevó a cabo esta alianza con la empresa que tiene sede en Sevilla, España, a través de la cual se busca que la UMSNH se integre a una red internacional de investigación, desarrollo e innovación en torno al aguacate.

Durante el evento, la rectora Yarabí Ávila González, dio la bienvenida al presidente de AOMA e indicó que la Universidad Michoacana cuenta con investigadoras e investigadores de gran reconocimiento nacional e internacional, tras referir que en cada una de las dependencias nicolaitas hay una gran riqueza de conocimiento y la posibilidad de continuar generando proyectos de impacto.

Comentó que este tipo de alianzas beneficia a las y los investigadores, a los estudiantes que participan y también a la sociedad. “La Universidad está lista para seguir trabajando y lógicamente también los beneficios que podamos obtener para que la institución siga creciendo, esto nos hace seguir escalando en los rankings y el trabajo de investigación nos sigue también posicionando a nivel internacional, así es que bienvenidos”.