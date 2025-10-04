Estima gobernador 4,800 mdp para la UMSNH en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 4 mil 800 millones de pesos se prevé sea el presupuesto del 2026 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) estimó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Tras el envío del Paquete Fiscal de la Federación a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el mandatario estatal puntualizó que se ha comenzado el trabajo correspondiente en la entidad y las estimaciones indican que se podría recibir un presupuesto federal de hasta 108 mil millones de pesos.

Sin embargo, aclaró que todo dependerá de lo que aprueben los legisladores federales, pero en el caso de la Universidad Michoacana, dijo, hay estimaciones que rondan en los 4 mil 800 millones de pesos, aunque, agregó, podría ser superior de acuerdo con los ajustes presupuestales que se aprueben en el Paquete Fiscal 2026.

Con esto, dejó en claro que el Gobierno de Michoacán cumplirá con la reforma al artículo 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo que se aprobó en noviembre del 2024, donde la Casa de Hidalgo obtuvo la autonomía de la institución, el aumento de presupuesto, la elección del rector o rectora a través del voto nicolaita y un sistema de jubilaciones y pensiones propio.

Tan solo en el tema presupuestal, y con 36 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la reforma consistió en dar presupuesto pleno del 4.5 por ciento a la Casa de Hidalgo del presupuesto estatal autorizado.

"El presupuesto para la Universidad Michoacana se va a cumplir con la Constitución, es decir, dar su presupuesto pleno del 4.5 por ciento a la Universidad; se está calculando un presupuesto más o menos que rondará en los 4 mil 800 millones, puede ser un poco superior, depende de los ajustes presupuestales de la aprobación del Presupuesto Federal", puntualizó.

Es de mencionar que para este 2025, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene un presupuesto autorizado de 4 mil 452 millones de pesos, 700 millones de pesos más a comparación del 2024; fue en 2016 cuando la Máxima Casa de Estudios tuvo una reducción que afectó su operatividad, toda vez que pasó de 2 mil 946 millones de pesos a 2 mil 555 millones.

De acuerdo con la rectora de la Casa de Hidalgo, Yarabí Ávila González, se ha ponderado cubrir las nóminas y prestaciones de los trabajadores con el recurso etiquetado; además, aseguró que este 2025 se cuenta con todos los recursos financieros y no habrá solicitud de préstamos ni ampliación presupuestal para cubrir lo correspondiente a fin de año.

BCT