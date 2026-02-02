UMSNH es una institución de gran calado por su calidad educativa, afirma Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) es una institución de gran calado por su calidad educativa, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, al hacer entrega de cartas de pasante a integrantes de la Generación 2021-2026 de la Licenciatura en Biotecnología perteneciente a la Escuela de Estudios Superiores Interdisciplinarios (EESI).

Durante el acto de graduación, felicitó a las y los egresados por alcanzar esta meta, tras señalar que es un logro individual que se convierte en un logro familiar. “Hoy culminan esta etapa de formación, que demanda disciplina, sacrificios, y sobre todo mucha constancia”.

Frente a los jóvenes destacó que el 99.98 por ciento de la matrícula de licenciatura estudia en programas avalados por su calidad, de igual forma, compartió que la UMSNH se encuentra entre las mejores seis universidades públicas estatales y el objetivo es llegar al quinto peldaño.

Ustedes, dijo, forman parte de un contexto global, complejo, donde las crisis sanitarias recientes, el cambio climático, la inseguridad alimentaria y profundas desigualdades sociales requieren precisamente de mentes creativas, de mentes innovadoras que propongan cómo ir solucionando problemas, “para que las nuevas generaciones tengan otras oportunidades diferentes a las que nosotros tuvimos y a las que ustedes tienen ahora”.

La rectora exhortó a las egresadas y egresados a que se titulen lo más pronto posible y a continuar su formación profesional, de manera especial las y los convocó a conducirse con honestidad, a no tocar lo que no les corresponde, así como a no rendirse y nunca decir no puedo hacerlo.

“Estén muy orgullosos de su familia, porque en los momentos donde más se requiere, estoy segura que son los primeros que siempre van a estar a su lado. Salgan a comerse el mundo, mucho éxito y que les vaya muy bien en los próximos años”, sostuvo.

Por su parte, el director de la Escuela de Estudios Superiores Interdisciplinarios (EESI), Julio César Sánchez Bucio, señaló que la Licenciatura en Biotecnología está acreditada, es pertinente y está alineada a las necesidades de Michoacán y de México, “pero no nos detenemos ahí, vamos por la reacreditación con la condición de mejorar continuamente, de elevar estándares y de asegurar que nuestros egresados enfrenten con excelencia los retos del mañana”.

Reconoció la labor de las profesoras y profesores, su dedicación y su disposición para formar no sólo técnicos y científicos, sino profesionales éticos y críticos. A las y los estudiantes, los invitó a mantener la curiosidad, el esfuerzo y la responsabilidad, a aprovechar las oportunidades, así como a practicar la investigación con rigor, “aporten soluciones creativas a problemas reales. La biotecnología exige pasión y disciplina, ustedes tienen ambas”.

SHA