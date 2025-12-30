UMSNH alcanza niveles sin precedentes en matrícula de calidad en periodo de Yarabí Ávila; llega al 99.98%

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La evaluación y la mejora continua han sido sellos de la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, y este 2025 se han logrado niveles sin precedentes en cuanto a la matrícula de calidad en licenciatura, llegando al 99.98 por ciento.

La Casa de Estudios cerró el presente año con 39 programas educativos de nivel superior acreditados. En el caso de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, está en proceso de acreditación, y carreras como Fisioterapia y Rehabilitación, Actuaría y Ciencia de Datos, Agronegocios, Turismo Sostenible y Desarrollo Local, Trabajo Social e Ingeniería Industrial, entre otras, no son programas evaluables debido a que son de nueva creación.

Al respecto, el secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos Paz, precisó que el contar con programas educativos acreditados, ya sea de manera nacional o internacional, es una muestra de que las licenciaturas que se ofertan en la institución son pertinentes, de calidad y competitivas.