Tzitzio será sede del cierre de reforestación estatal 2025

Tzitzio, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 4 de septiembre de 2025, el municipio de Tzitzio será sede del cierre de la temporada de reforestación 2025, con una jornada especial en el Área Natural Protegida "Mesa de Tzitzio", como parte de la campaña estatal “10 millones de árboles – Sembramos el futuro”, impulsada por el Gobierno de Michoacán.
La actividad marca el cierre de una de las campañas más ambiciosas en materia ambiental en el estado, coordinada por la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (COFOM) y la Secretaría del Medio Ambiente, con el apoyo de diversas instituciones comprometidas con el cuidado del entorno.
En esta jornada final participan también CEAC Michoacán, PROAM Michoacán, la Secretaría de Educación y el Zoológico de Morelia, uniendo esfuerzos para fomentar la cultura ambiental, restaurar áreas naturales y fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de sembrar árboles como un acto de futuro.
La cita es a las 10:00 de la mañana, en la Mesa de Tzitzio, donde se convoca a la ciudadanía a participar con ropa cómoda, agua, gorra y disposición para cerrar con broche verde una campaña que ha movilizado a miles de personas en todo el estado.
agm