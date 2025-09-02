Tzitzio será sede del cierre de reforestación estatal 2025

Tzitzio, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 4 de septiembre de 2025, el municipio de Tzitzio será sede del cierre de la temporada de reforestación 2025, con una jornada especial en el Área Natural Protegida "Mesa de Tzitzio", como parte de la campaña estatal “10 millones de árboles – Sembramos el futuro”, impulsada por el Gobierno de Michoacán.

La actividad marca el cierre de una de las campañas más ambiciosas en materia ambiental en el estado, coordinada por la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (COFOM) y la Secretaría del Medio Ambiente, con el apoyo de diversas instituciones comprometidas con el cuidado del entorno.