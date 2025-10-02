Tuxpan se suma al programa Vivienda para el Bienestar en Michoacán: IVEM

El director del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, David Soto Quizamán, informó que ya fueron donados los terrenos, donde se construirán más de 300 hogares en beneficio de las y los habitantes de Tuxpan, específicamente para no derechohabientes, es decir, aquellas personas o familias que no cotizan en ningún sistema que otorgue crédito para la vivienda.

Con este suman 12 municipios los que han firmado convenio para adherirse al programa federal que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: Yurécuaro, Jiquilpan, Vista Hermosa, Coeneo, Huiramba, Ario, Pátzcuaro, Peribán, Lázaro Cárdenas, Zamora y Morelia, para iniciar con la construcción de viviendas.