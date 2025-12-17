Tuvieron relaciones frente a su hija y el padrastro la atacó sexualmente; ya están detenidos

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a Juan “N” y Ana María “N”, por su posible relación en los delitos de violación equipada agravada, violación comisión por omisión y corrupción de menores, cometidos en agravio de la víctima, cuando contaba con 9 años, hechos ocurridos en el municipio de Zitácuaro.

De acuerdo con los datos que obran en la carpeta de investigación, en el año 2020, los ahora detenidos se encontraban manteniendo relaciones íntimas en presencia de la niña, cuando en un momento determinado Juan “N” agredió sexualmente a la víctima, sin que Ana María “N” interviniera para impedir los hechos.

De esta acción tuvo conocimiento la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que llevó a cabo diligencias que permitieron establecer la identidad de los ahora detenidos, así como su posible participación en los delitos.

Una vez que se recabaron suficientes datos de prueba que involucran a Juan “N” y Ana María “N” en los hechos, el Ministerio Público solicitó ante un Juez de Control, orden de aprehensión, misma que ya fue cumplimentada.

rmr