Turismo respetuoso, oxígeno para quienes cuidan el hábitat de la Monarca

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) destacó que cada visitante que opta por un turismo responsable contribuye directamente al bienestar de las comunidades locales. Estas participan activamente en la conservación de los bosques, la reforestación y el manejo sustentable de los recursos naturales.

Los ingresos generados por la visita a los santuarios se traducen en empleos temporales, servicios turísticos, venta de artesanías, gastronomía tradicional y actividades de educación ambiental, beneficiando de manera directa a los habitantes de la zona, que año con año asumen la tarea de cuidar y proteger los bosques de oyamel.

Esta experiencia natural debe vivirse con respeto y conciencia ambiental. Es indispensable seguir las recomendaciones de las autoridades locales y los guías comunitarios para garantizar la protección de las colonias de mariposas y la sustentabilidad del destino. Para información más detallada, consulte el sitio https://visitmichoacan.com.mx/.

RYE-