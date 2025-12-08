¡Tu salud cuenta! Participa en la ENSANUT si tu hogar es seleccionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta semana, personal de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2025 estará visitando hogares en Michoacán y otros seis estados del país para aplicar cuestionarios sobre salud y alimentación.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), los hogares seleccionados forman parte de una muestra nacional representativa. En esta etapa, se encuentran en la recta final del levantamiento de datos.

Además de Michoacán, se visitarán viviendas en los estados de Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.

La ENSANUT permite detectar enfermedades comunes, hábitos alimenticios y necesidades de salud en la población, con el objetivo de mejorar las políticas públicas y programas sociales. La participación es voluntaria, segura y confidencial.

“Si tu hogar es seleccionado, participa. Es rápido y esencial para mejorar la salud en México”, invita el material de difusión oficial.