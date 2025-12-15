Tu mascota ya no estará sola: congreso activa protocolo de búsqueda oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para fortalecer la protección animal en Michoacán y facilitar la localización de mascotas desaparecidas, la 76 Legislatura del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales, con la cual se obliga a los Centros de Atención Animal a emitir una cédula oficial de búsqueda en casos de extravío.
Esta ficha incluirá información clave como fotografía del animal, nombre, zona y fecha del extravío, así como datos de contacto del responsable, permitiendo activar su difusión a través de medios oficiales.
Esta medida busca evitar que las familias enfrenten solas la búsqueda de sus mascotas y representa un avance significativo en materia de bienestar y derechos de los animales.
De acuerdo con el INEGI, en México había 80 millones de mascotas en 2021, de las cuales 43.7 millones eran perros, lo que demuestra la importancia de implementar mecanismos oficiales para su protección y recuperación.
Además:
En México existen 16,124 negocios dedicados a servicios veterinarios para mascotas, pero el 98.8% son privados, lo que limita el acceso a atención asequible para muchas personas.
Solo 1.2% de estos servicios son públicos, lo que resalta la necesidad de reforzar la infraestructura pública en bienestar animal.
865 establecimientos elaboran alimentos balanceados para animales, lo cual muestra un ecosistema económico creciente en torno al cuidado de mascotas.
Los estados con mayor población de perros como mascotas son el Estado de México (6.4 millones), Veracruz (2.9), Ciudad de México (2.7), Puebla (2.5) y Guanajuato (2.4 millones).
Aunque Michoacán no aparece entre los cinco primeros lugares, el creciente número de animales de compañía en el estado y en Morelia requiere acciones legislativas como esta, que formaliza un protocolo de respuesta ante extravíos.
Facilita la búsqueda de mascotas al contar con una cédula oficial.
Permite activar protocolos coordinados entre dependencias y ciudadanía.
Refuerza la cultura de protección animal.
Disminuye la carga emocional y económica para las familias.
BCT