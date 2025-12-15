Tu mascota ya no estará sola: congreso activa protocolo de búsqueda oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para fortalecer la protección animal en Michoacán y facilitar la localización de mascotas desaparecidas, la 76 Legislatura del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Derechos, Bienestar y Protección de los Animales, con la cual se obliga a los Centros de Atención Animal a emitir una cédula oficial de búsqueda en casos de extravío.

Esta ficha incluirá información clave como fotografía del animal, nombre, zona y fecha del extravío, así como datos de contacto del responsable, permitiendo activar su difusión a través de medios oficiales.

Esta medida busca evitar que las familias enfrenten solas la búsqueda de sus mascotas y representa un avance significativo en materia de bienestar y derechos de los animales.