¡Tu amor merece celebrarse! Inician bodas igualitarias y reconocimiento de género en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Bienestar del Estado de Michoacán abrió un nuevo periodo para la recepción de documentos para personas interesadas en contraer matrimonio igualitario o realizar el reconocimiento legal de su identidad de género en Michoacán.

La convocatoria estará vigente del 10 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026, y forma parte del programa estatal de inclusión y derechos humanos, en coordinación con el Registro Civil y la Secretaría de Cultura de Michoacán.

Quienes deseen casarse por la vía civil deberán presentar actas de nacimiento recientes, exámenes prenupciales, identificación oficial vigente y documentación de testigos. El trámite es gratuito y contempla opciones de régimen patrimonial como separación de bienes o sociedad conyugal con capitulaciones notariales.