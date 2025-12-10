¡Tu amor merece celebrarse! Inician bodas igualitarias y reconocimiento de género en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría del Bienestar del Estado de Michoacán abrió un nuevo periodo para la recepción de documentos para personas interesadas en contraer matrimonio igualitario o realizar el reconocimiento legal de su identidad de género en Michoacán.
La convocatoria estará vigente del 10 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026, y forma parte del programa estatal de inclusión y derechos humanos, en coordinación con el Registro Civil y la Secretaría de Cultura de Michoacán.
Quienes deseen casarse por la vía civil deberán presentar actas de nacimiento recientes, exámenes prenupciales, identificación oficial vigente y documentación de testigos. El trámite es gratuito y contempla opciones de régimen patrimonial como separación de bienes o sociedad conyugal con capitulaciones notariales.
Por otro lado, las personas interesadas en modificar legalmente su identidad de género deberán entregar acta de nacimiento, INE vigente, comprobante de domicilio y documentación de testigos. En caso de no contar con testigos, la Secretaría puede facilitar personas autorizadas para completar el procedimiento.
La recepción de documentos se realiza en las oficinas de la Sedebi, ubicadas en:
Av. Lázaro Cárdenas #1016, Col. Ventura Puente, Morelia, Michoacán.
Para aclaración de dudas o acompañamiento, la dependencia habilitó el contacto:
“Tu amor, tu identidad y tu historia merecen celebrarse”, destaca el cartel oficial de la campaña.
BCT