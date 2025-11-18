Triunfan niñas y niños de la Orquesta y Coros "Miguel Bernal Jiménez"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las 17:00 horas en punto, las campanas se hacen presentes, el Templo de San José se vistió de gala para recibir a las y los niños y adolescentes que han encontrado en la música un espacio para crecer y desarrollarse de manera sana.

Con huipiles y guayaberas, las niñas y los niños fueron ovacionados de pie por los asistentes, quienes durante todo el concierto de la Orquesta y Coros Miguel Bernal Jiménez transmitieron sus sueños y anhelos de tener un Morelia mejor, donde impere la paz y haya armonía.

Con 12 años de existencia, la directora del Festival de Música de Morelia (FMM) "Miguel Bernal Jiménez", Verónica Bernal Vargas, refiere que este programa social ha permitido atender a 900 familias de las tenencias de Jesús del Monte y Tiripetío, además de las colonias Prados Verdes e Industrial, las cuales son consideradas con alta marginación y con grandes índices delictivos.