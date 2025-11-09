Tribunal niega amparo a periodista imputado por violación de una menor de edad en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de la sentencia por unanimidad, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito confirmó la vinculación a proceso de Alejandro V., señalado de violación y abusos deshonestos contra Verónica Huante Parra.
Los magistrados resolvieron por unanimidad de votos, confirmaron la sentencia recurrida y negaron el amparo solicitado por el inconforme, manteniendo así la decisión judicial inicial.
El caso se centra en la imputación contra el periodista por hechos con apariencia de delito que la ley tipifica como violación y actos sexuales en agravio de una menor de edad. La gravedad de los señalamientos y el impacto que estos actos tienen en la vida de una mujer que, durante su niñez, sufrió años de abuso, marcan el pulso de este proceso judicial, exigiendo una revisión exhaustiva y sensible por parte de las autoridades.
La resolución judicial aborda el amparo indirecto interpuesto contra la sentencia engrosada el pasado 18 de junio de 2024, la cual confirmó el auto de vinculación a proceso en su contra.
La propuesta inicial del magistrado ponente fue clara: estimar que la determinación que confirmó la vinculación a proceso es legal, por lo que se debía negar el recurso constitucional solicitado por el periodista.
En la sesión donde se dictaminó el fallo, el magistrado Ramón Sánchez Magaña ofreció una perspectiva de género sobre la valoración de las pruebas y la naturaleza del delito:
"Este tema no se ha dejado de analizar con perspectiva de género, a mayor abundamiento, pues también son hechos delictuosos que se cometen ocultamente y se les debe de conceder, además, valor preponderante al dicho de la víctima, que incluso su misma información está corroborada hasta el momento con diversos datos de prueba", dijo.
Esta declaración subraya la importancia del testimonio de la víctima, especialmente en delitos que, por su naturaleza oculta, dependen fuertemente de la credibilidad de quien sufre la agresión. La corroboración de la información de la víctima con otros datos de prueba fue fundamental para sostener la decisión de mantener el proceso penal contra el imputado, refirió el magistrado José Valle.
En conclusión, la determinación unánime del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito reafirma la solidez de la vinculación a proceso inicial. Se garantiza, con esta negativa de amparo, que el proceso penal continúe su curso legal, buscando finalmente la justicia que la víctima de estos actos.
Verónica Huante actualmente tiene 26 años de edad. Pasaron 12 años para que decidiera denunciar a su presunto violador, quien, abusando de la confianza de la familia de la joven, realizó diversas agresiones sexuales a lo largo de cuatro años. Cuando los hechos comenzaron, Vero tenía tan solo 9 años de edad.
rmr