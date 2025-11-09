Tribunal niega amparo a periodista imputado por violación de una menor de edad en Michoacán

Los magistrados resolvieron por unanimidad de votos, confirmaron la sentencia recurrida y negaron el amparo solicitado por el inconforme, manteniendo así la decisión judicial inicial.

El caso se centra en la imputación contra el periodista por hechos con apariencia de delito que la ley tipifica como violación y actos sexuales en agravio de una menor de edad. La gravedad de los señalamientos y el impacto que estos actos tienen en la vida de una mujer que, durante su niñez, sufrió años de abuso, marcan el pulso de este proceso judicial, exigiendo una revisión exhaustiva y sensible por parte de las autoridades.

La resolución judicial aborda el amparo indirecto interpuesto contra la sentencia engrosada el pasado 18 de junio de 2024, la cual confirmó el auto de vinculación a proceso en su contra.

La propuesta inicial del magistrado ponente fue clara: estimar que la determinación que confirmó la vinculación a proceso es legal, por lo que se debía negar el recurso constitucional solicitado por el periodista.

En la sesión donde se dictaminó el fallo, el magistrado Ramón Sánchez Magaña ofreció una perspectiva de género sobre la valoración de las pruebas y la naturaleza del delito:

"Este tema no se ha dejado de analizar con perspectiva de género, a mayor abundamiento, pues también son hechos delictuosos que se cometen ocultamente y se les debe de conceder, además, valor preponderante al dicho de la víctima, que incluso su misma información está corroborada hasta el momento con diversos datos de prueba", dijo.