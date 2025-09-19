Tribunal Electoral ordena mecanismo alternativo de votación en Maravatío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich) determinó que el Comité Directivo Municipal del PAN en Maravatío deberá implementar un mecanismo alternativo de votación para garantizar el derecho de un candidato hospitalizado a participar en la asamblea municipal del 20 de septiembre de 2025.

La resolución surgió tras la solicitud del actor, quien argumentó que sus condiciones de salud le impedían acudir personalmente a emitir su voto. El tribunal, en sesión encabezada por la presidenta y magistrados integrantes, consideró que este escenario constituía un impedimento insuperable, por lo que procedía realizar ajustes razonables en favor de los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia electoral.

El proyecto, expuesto durante la sesión, reconoció que la participación del actor tiene una doble vertiente: ejercer su derecho a votar y a la vez ser votado, pues integra una de las planillas registradas en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN).

En consecuencia, el fallo estableció que el Comité Directivo Municipal del PAN en Maravatío deberá realizar los actos necesarios para garantizar el ejercicio pleno de este derecho, y se vinculó a la Unidad de Transparencia y a la Secretaría General de Acuerdos para dar cumplimiento a la sentencia.

agm