Tribunal Electoral declara "no presentada" la queja de regidores de Zacapu

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resolvió desechar la queja presentada por un grupo mayoritario de regidores del Ayuntamiento de Zacapu, quienes denunciaban supuestas omisiones del secretario municipal, Daniel Calderón, en la revisión del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026. La demanda, que buscaba forzar la revisión del presupuesto, no prosperó debido a una acción procesal de las propias partes afectadas.

El antecedente de este caso se remonta al pasado 15 de diciembre, cuando Graciela Redondo Molina, regidora y presidenta de la Comisión de Diversidad, Igualdad e Integración, encabezó una queja formal ante el árbitro electoral. Diez ediles acudieron a la capital michoacana tras solicitar formalmente una sesión extraordinaria para abordar los temas presupuestales, señalando que las omisiones del secretario impedían el correcto ejercicio de sus funciones fiscalizadoras.

El proyecto de resolución, a cargo de la magistrada Amelí Navarro Lepe, proponía tener por no presentada la demanda al actualizarse la causal de improcedencia consistente en el desistimiento expreso de la impugnación por parte de la representación actora.