Tribunal Electoral de Michoacán se quedará con tres magistraturas en año electoral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) se perfila a operar con solo tres de sus cinco magistraturas, con la salida próxima de las magistradas Alma Bahena y Yurisha Andrade, quienes terminarán su periodo el 24 de octubre de este año. Para ese momento, el Pleno pasará de cinco a tres integrantes.

La magistrada presidenta del TEEM, Amelí Navarro Lepe, reconoció la complejidad de la situación, subrayando que la facultad para nombrar a los magistrados que cubran las vacantes recae en el Senado de la República.

"Es el Senado quien tiene ahorita la facultad de nombrar las magistraturas faltantes. Bueno, que en su caso falten, y pues veremos qué pasa hasta entonces. Ahorita la integración del Pleno es las cinco magistraturas; la mayoría del Pleno funciona con tres. Entonces el tribunal está preparado para enfrentar el proceso y para los cambios que ocurran, pero sí tener en cuenta que ese cambio, cuando culmina el periodo de una magistratura, pues no depende de ninguna forma del tribunal. Más bien, aquí estamos a la expectativa de las autoridades y las instituciones que les compete saber en su momento lo que van a hacer", declaró Navarro Lepe.

La designación de magistrados electorales locales en México es un proceso que recae principalmente en el Senado de la República. Este órgano legislativo es el encargado de emitir las convocatorias, evaluar a los aspirantes y realizar los nombramientos para ocupar las magistraturas vacantes en los tribunales electorales de los estados. Dicho proceso busca asegurar la idoneidad y experiencia de los perfiles seleccionados para garantizar la imparcialidad y legalidad de los comicios.

Navarro Lepe expresó confianza en las instituciones y en que se cumplirán con los procedimientos correspondientes, aunque reconoció que la dinámica de cada autoridad tiene ámbitos de competencia distintos. La magistrada señaló que, a pesar de la integración reducida, el tribunal está preparado para enfrentar el proceso electoral y los cambios que puedan surgir, manteniendo una postura de expectativa ante las determinaciones que tomen las instancias competentes.

Adicionalmente, la presidenta del Tribunal Electoral mencionó la importancia del diálogo interinstitucional. Si bien las cuestiones legislativas son autónomas del Congreso de Michoacán, señaló la disposición de las autoridades electorales para reunirse con los legisladores y compartir experiencias que refuercen las competencias y coadyuven a mejorar el marco normativo, especialmente a la luz de las complejidades que se presentan en la resolución de casos y la organización de procesos electorales.

La expectativa ahora se centra en la celeridad con la que el Senado de la República atienda estas designaciones, con el fin de que el Tribunal Electoral de Michoacán cuente con su Pleno integrado y fortalecido antes del arranque formal del ciclo electoral 2026-2027, garantizando así la solidez del órgano encargado de resolver las controversias que surjan.

