Tribunal de Disciplina y ASM se unen para fortalecer combate a faltas administrativas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de Michoacán y la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas, operativas y de formación del personal de ambos organismos, así como mejorar los mecanismos de recepción, gestión y atención de quejas y denuncias relacionadas con responsabilidades administrativas.

El magistrado José Alfredo Flores Vargas, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, reconoció la disposición de la ASM para sumar esfuerzos y avanzar hacia una colaboración estratégica: “estamos construyendo un proceso que no solo contempla capacitación y colaboración, sino la profundización de estrategias de prevención y atención ante posibles faltas e infracciones por parte de personas servidoras públicas, contenidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado”.

“Agradecemos la voluntad de la ASM, porque gracias al éxito de su buzón electrónico de quejas y denuncias, obtuvimos el código fuente y la información necesaria para concluir un proceso que habría tomado un año. Este avance es significativo y seguiremos trabajando para lograr mucho más”, concluyó.